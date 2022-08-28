انت الان تتابع خبر لمدة 6 ساعات – قطع الكهرباء عن هذه المناطق بـ”كفر الشيخ” والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة كفر الشيخ ، بيان هام اليوم الأحد الموافق الثامن والعشرون من شهر أغسطس 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ

وأكدت شركة كهرباء الغربية أنه سوف يتم قطع الكهرباء لمدة 6 ساعات بداية من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصر نفس اليوم إجراء أعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، خلال الفترة من يوم الأحد 28 أغسطس الجاري حتى يوم الثلاثاء 30 من نفس الشهر.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة الغربية

وحددت شركة كهرباء الغربية المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل قرية الجرايدة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة على شبكة الجهد المنخفض بعزبة الدمايرة.