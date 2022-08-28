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وزارة الرى تشارك بفعاليات ”ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة”

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 11:28 صباحاً - تشارك وزارة الموارد المائية والرى بفعاليات "ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة" والمنعقد تحت رعاية السيد الدكتور/ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة يوم الاثنين الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة ممثلين من الشباب العاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات.

وتؤكد الوزارة على حرصها على المشاركة في هذا الحدث الذى يجمع الكوادر الشابة من مختلف وزارات الحكومة وأجهزتها ، مما يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة وتعزيز المشاركة الشبابية ، فى ظل الدور الهام للشباب في تحقيق التنمية الشاملة ، وبإعتبار هؤلاء الشباب هم قادة المستقبل.

وستقوم الوزارة خلال فعاليات الملتقى بإستعراض المجهودات الكبيرة المبذولة من وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة التحديات المائية وتعظيم الإستفادة من كل نقطة مياه ، بما يُسهم فى تحقيق أهداف "رؤية مصر ٢٠٣٠" للتنمية المستدامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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