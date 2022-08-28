التنمية المحلية: 24.5 مليار جنيه وفرها برنامج «مشروعك» لتنفيذ 197 ألف مشروع

جدة - نرمين السيد - أكد هشام آمنة وزير التنمية المحلية، سعى الوزارة الدائم لتشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لدى الشباب والمرأة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وتشجيع تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال البرنامج القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).





وأوضح وزير التنمية المحلية، أن برنامج (مشروعك) نفذ 197 ألفا و575 مشروعا فى المحافظات بقروض اقتربت من 24.5 مليار جنيه، ووفرت هذه المشروعات 1.7 مليون فرصة عمل.

ووجه آمنة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة التحسين المستمر لبيئة الاعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتشجيع رواد الاعمال لتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح والتنافسية لكافة المشروعات وتقديم التسهيلات والدعم الكامل لأصحابها مشيرا الى لجان التيسير التى تم تشكيلها على مستوى جميع المحافظات برئاسة سكرتيرى العموم تتولى حل أى مشاكل إدارية، وتتابع تنفيذ المشروعات وخطط تطويرها المستقبلية وآليات تسويق منتجاتها بهدف دعم قدرة المشروعات وإحداث تنمية مجتمعية فى جميع المحافظات.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية، عن متابعة تنفيذ برنامج "مشروعك" أن محافظة المنيا نفذت 22.3 ألف مشروع بقروض بلغت 2.7 مليار جنيه، كما نفذت محافظة سوهاج 21 ألف مشروع بقروض بلغت 2.6 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التى نفذتها محافظة البحيرة 18.4 ألف مشروع بقروض بلغت 1.8مليار جنيه، ونفذت محافظة الدقهلية 16.3 ألف مشروع بقروض 1.8 مليار جنيه، كما نفذت محافظة الشرقية 15.7 ألف مشروع بقروض بلغت 2.4 مليار جنيه، فيما بلغ عدد المشروعات التى نفذتها محافظة بنى سويف 15.5 ألف مشروع بقروض 1.7 مليار جنيه.

وأوضح آمنة، أنه تم التنسيق مع البنوك المشاركة فى تنفيذ مشروعك (مصر - الإهلى - القاهرة - الإسكندرية - التعمير والإسكان - الزراعى المصرى) على زيادة معدلات الإقراض، وتقديم خدمات تمويلية غير تقليدية، وتكوين فرق عمل تسويقية مشتركة، كما تم الاتفاق مع جهاز تنمية المشروعات على تقديم الدعم الفنى اللازم لأصحاب المشروعات، وتدريب الموظفين والعاملين فى "مشروعك" وتنمية مهاراتهم، كما تم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية فى استخراج التراخيص والسجلات الصناعية.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى هدف استراتيجى تتبناه الوزارة لما لها من دور حيوى فى التنمية الاقتصادية للمراكز والمدن والاحياء والقرى خاصة المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة" لدفع عجلة التنمية والحد من البطالة، وتحسين مستوى الدخل والحد من الفقر.

برنامج "مشروعك" يأتى فى إطار مبادرة البنك المركزى لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتى توفر قروضا للراغبين بفائدة 5%، فى ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة تشجيع العمل الحر من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذا لرؤية وزارة التنمية المحلية لدعم التنمية الاقتصادية بالمحافظات باعتبارها أحد أهداف استراتيجية مصر 2030.