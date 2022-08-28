غلق 9 محال تجارية بالمنتزه لمخالفة المواعيد

جدة - نرمين السيد - كلف محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات على كل المنشآت لمتابعة القضاء على الظواهر العشوائية ومراقبة الأسواق والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأسفرت الحملة التى قامت بها إدارة حى ثانى المنتزه عن تغريم المحال التجارية والمنشآت المخالفة، 64 ألف جنيه كغرامات فورية، وتحرير 12 محضر صحة و6 عدم إعلان عن الأسعار و7 محاضر بيئة و11 محضرا لمنشآت لم تلتزم بالاشترطات الواقية من مخاطر الحريق، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية الفاسدة.

وأغلق حى أول المنتزه 9 محال تجارية لمخالفتها مواعيد الغلق والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتحفظ على 135 حالة إشغال متنوع.

وفى نفس السياق، تابعت الأجهزة المختصة بحى شرق أعمال تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمناطق التى يتم تنفيذ المشروع بها بنطاق الحى، والعمل على تذليل أية عقبات فى تنفيذ "الجسات" لإنجاز المشروع فى الوقت المحدد.

يذكر أن المشروع يهدف إلى فصل شبكات مياه الأمطار عن الصرف الصحى فى بعض المناطق، والصرف على أقرب مسطح مائى مباشرة لتقليل الآثار الناجمة عن تجمعات مياه الأمطار خلال موسم الأمطار الغزيرة التى تتعرض لها المحافظة.