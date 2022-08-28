الرعاية الصحية تعلن نجاح أكثر من ٤٠ جراحة أطفال تخصصية ودقيقة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 10:30 صباحاً - نجاح إجراء أكثر من ٤٠ جراحة أطفال تخصصية ودقيقة على مدار يومان بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد ضمن مبادرة "صحتهم هتنور أحلامهم" بالتعاون مع إدارة رضاء المنتفعين بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد للقضاء على قوائم انتظار جراحات الأطفال وحديثي الولادة..

حيث شملت حالات المبادرة حالات الطهارة و الفتق الإربي الخلقي و القيلة المائية و الخصية المعلقة و الأكياس الجلدية الخلقية و حقن الوحمات الدموية

تمت الجراحات بنجاح على يد نخبة من أمهر أطباء جراحات الأطفال :

ا. د كرم الصايم أحمد.. استشاري ورئيس قسم جراحة الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى النصر التخصصي وأستاذ مساعد جراحة الأطفال#صحتهم_هتنور_أحلامهم

وفريقة الطبي المكون من..

ا.د محمد صابر إبراهيم - استشاري جراحة الأطفال ومدرس جراحة الأطفال بجامعة قناة السويس

د. محمد سيف الدين عبد الحافظ.. أخصائي جراحة الأطفال بمستشفى النصر التخصصي ومدرس جراحة الأطفال بجامعة قناة السويس

د. محمد نعيم السيد.. أخصائي جراحة الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى النصر التخصصي

د. أيمن التوني.. استشاري التخدير بمستشفى النصر التخصصي ومدرس بجامعة قناة السويس

د. مصطفى محمود.. استشاري التخدير بمستشفى النصر التخصصي ومدرس بجامعة قناة السويس.

د. حازم متولي .. أخصائي التخدير بمستشفى النصر التخصصي

بالتعاون مع فريق متميز من تمريض عمليات مستشفى النصر التخصصي :

م.ميران محمد، م. هاجر السعيد، م. آية الرفاعي، م. منى عبد الغني، م. أسماء جابر، م. روميساء صابر.. أخصائي تمريض عمليات بمستشفى النصر التخصصي

م. ميادة السعيد، م. يارا محمود، م. نيرمين إبراهيم، م. سلمى الكاشف، م. هاجر حسين، م. نوسه صابر فني تمريض عمليات بمستشفى النصر التخصصي

وتم التنسيق للحالات بواسطة

ا. آلاء الأخرس عضو رضاء المنتفعين بمستشفى النصر التخصصي

د. أمنية عشري رئيس قسم رضاء المنتفعين بمستشفى النصر التخصصي