القاهرة تستضيف مجلس وزراء الإعلام العرب 20 سبتمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، السفير أحمد رشيد خطابى، انعقاد مجلس وزراء الإعلام العرب فى القاهرة، خلال الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر المقبل، بجدول أعمال يتناول عددا من الملفات المتنوعة.





وقال خطابى -فى تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارته الأخيرة للعاصمة اللبنانية بيروت- إن اليوم الأول للاجتماعات سيتم تخصيصه لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربى، فيما يخصص اليوم التالى لانعقاد أعمال المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، فيما تنعقد الاجتماعات على مستوى الوزراء فى 22 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن أجندة الاجتماع متنوعة وغنية وطموحة، حيث تم خلال الفترة الأخيرة عقد سلسلة من الاجتماعات حول مختلف القضايا المطروحة، وذلك فى إطار ما تم فى اجتماعات المكتب التنفيذى الذى انعقد فى مارس الماضى ببغداد بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات حول الإعلام ودوره.

ولفت إلى أن أجندة اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب حافلة بالموضوعات ومنها دور الإعلام العربى فى مكافحة التطرف والإرهاب بالإضافة إلى رصد ودراسة تأثير الألعاب الإلكترونية التى تدعو للعنف والإرهاب على الأمن المجتمعى العربى، وذلك بالإضافة إلى بحث الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة ومحددات التعامل مع كبريات الشركات الإعلامية الدولية، فضلا عن برنامج "بيروت عاصمة للإعلام العربى 2023"، والعمل من أجل اشكال متطورة للتعاون والشراكة فى الحقل الإعلامى.

ونوه بأن الاجتماعات ستناقش أيضا عددا من الملفات التى تم بحثها خلال الاجتماعات الإعلامية العربية التى استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية الشهر الماضى، ومنها سبل الاستفادة من الإعلام التربوى وتقديم التجربتين المصرية والأردنية فى هذا الشأن لأهميتها فى تحصين الأجيال القادمة من النزعات المتطرفة، كما تبحث الاجتماعات مشروع استحداث منصة ومرصد إعلامى عربى واستكمال إنجاز الموقع الإلكترونى للجنة الإعلام العربى.

وذكر أن الاجتماعات ستناقش أيضا الإعلام الإلكترونى وتأثيره لمواكبة التحول الرقمى كباقى مناطق العالم، وشدد على أن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة فى الاجتماعات عبر بحث سبل المحافظة على الوضع التاريخى والقانونى والحضارى والثقافى والعمرانى لمدينة القدس.

وأورد أن هناك رهانا على هذه الاجتماعات لإعطاء ديناميكية جديدة للعمل الإعلامى العربى المشترك والدفع والارتقاء بالمنظومة الإعلامية العربية لتلبى اهتمامات المواطن العربى.