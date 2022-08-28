«شحاتة»: سعر كيلو الأرز للمستهلك فى الأسواق 12 جنيها بداية من سبتمبر

وقالت الغرفة -فى بيان اليوم الأحد- إن وزارة التموين والتجارة الدخلية نجحت فى توفير السلع الغذائية كافة ومنها الأرز خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى إعداد معايير لشراء الأرز الشعير من المزارعين هذا الموسم، فى إطار الحرص على استمرار وجود مخزون استراتيجى لطرحه على بطاقات التموين وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.
وبدوره قال رئيس شعبة الأرز، بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات رجب شحاتة، إن وزارة التموين، حريصة على توفير جميع السلع الأساسية للمواطن طوال الوقت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأضاف شحاتة، أنه اعتبارا من بداية شهر سبتمبر المقبل فإن سعر الحد الأقصى لكيلو الأرز الأبيض السائب للمستهلك فى الأسواق يبلغ 12 جنيها بدلا من 14 و15 جنيها حاليا، وسيكون سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ للمستهلك بحد أقصى لا يتجاوز 15 جنيها، ومن الممكن أن ينخفض عن ذلك بدلا من السعر الحالى الذى يتراوح من 16 حتى 20 جنيها حاليا للكيلو المعبأ، ومع بداية الشهر المقبل، سيكون هناك حد أقصى لسعر الأرز الأبيض.
وأضاف أن الأسواق المحلية لم تشهد أى أزمة فى نقص السلع طوال فترة جائحة كورونا نتيجة الخطوات الاستباقية التى اتخذتها وزارة التموين مسبقا، ونجحت الوزارة فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع يكفى لعدة أشهر، فى الوقت الذى عانت فيه كبرى الدول من أزمات كبيرة بسبب نقص السلع الغذائية لديها طوال فترة جائحة كورونا، وأيضا خلال الأزمة الروسية الأوكرانية.
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