الإسكان تستعرض مشروعاتها فى ملتقى شباب العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات ملتقى "شباب العاصمة الإدارية الجديدة"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة غدًا الإثنين بالمدينة الرياضية، بمشاركة 1500 شاب من ممثلى الوزارات والمؤسسات.





يأتى ذلك فى إطار الحرص على المشاركة فى هذا الحدث الذى يجمع الكوادر الشابة من مختلف وزارات الحكومة وأجهزتها مما يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة وتعزيز المشاركة الشبابية، خصوصا أن الشباب لهم دورهم الفعال فى بناء الجمهورية الجديدة، والذى تؤمن به القيادة السياسية وتدعمه وتسانده، بجانب أن الإنجازات والمشروعات الحضارية التى تشهدها مصر الآن فى إطار عملية التنمية الشاملة ستكون مسؤولية الحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها ملقاة على عاتق الشباب، قادة المستقبل.

وسيقوم جهاز العاصمة الإدارية، ممثلا عن وزارة الإسكان بالعاصمة الادارية خلال فعاليات الملتقى، باستعراض الدور الحيوى للوزارة فى تنفيذ المشروعات الكبرى بالمدينة ومنها منطقة الأعمال المركزية CBD، والتى تضم 20 برجا يتوسطها البرج الأيقونى أعلى برج فى إفريقيا بارتفاع 385 مترا، وكذا مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" الذى يعد بدوره أكبر تجمع حدائق مركزية على مستوى العالم، يحوى العديد من المعالم المهمة من بحيرات مائية وحدائق متنوعة وجميع الخدمات أيضا، ومشروع الحى السكنى الثالث R3 بمساحة 1016 فدانا تقريبا، ويضم 24 ألف وحدة سكنية تقريبا منها منطقة فيلات، وأيضا مشروع الحى السكنى الخامس R5 بمساحة 885 فدانا، يضم 22 ألف وحدة سكنية منها منطقة فيلات، حيث يجرى تنفيذ الحى طبقا للطراز المعمارى الخاص بوسط البلد، القاهرة الخديوية، ممزوجا بالطراز الفرنسى الحديث ويسمى جاردن سيتى الجديدة.

كما يقوم الجهاز بتنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى للعاصمة بمساحة 40 ألف فدان والتى تشمل أعمال شبكات الصرف الصحى والمياه والرى والكهرباء ومحطة معالجة الصرف الصحى والخطوط الناقلة للمياه من نهر النيل حتى العاصمة، وتشمل أيضا محطة تنقية المياة، وكذا يقوم الجهاز بتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام لبعض المناطق منها الحى الحكومى ومنطقة البنوك وبعض المحاور الرئيسية والميادين بالعاصمة الادارية.

وتسهم وزارة الإسكان فى إنشاء وإقامة وتطوير وتنمية عدد كبير من المدن الجديدة بالدولة المصرية، والتى تعد قاطرة للتنمية الاقتصادية والتنموية.

كما سيتم إلقاء الضوء على أهم المشروعات التنموية كمدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وغيرهما من مدن الجيل الرابع وجميع المدن الحالية والمستقبلية، والتى تخدم تحقيق أهداف رؤية مصر المستقبلية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.