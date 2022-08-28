الرى: ملتقى شباب العاصمة الإدارية فرصة لتبادل الرؤى

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة الموارد المائية والرى بـ"ملتقى شباب العاصمة الإدارية الجديدة" والمنعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة غدا الإثنين بالمدينة الرياضية، بمشاركة ممثلين من الشباب العاملين بمختلف الوزارات والمؤسسات.





وأكدت الوزارة حرصها على المشاركة فى هذا الحدث الذى يجمع الكوادر الشابة من مختلف وزارات الحكومة وأجهزتها، مما يعد فرصة حقيقية لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة وتعزيز المشاركة الشبابية، فى ظل الدور المهم للشباب فى تحقيق التنمية الشاملة، وباعتبار هؤلاء الشباب هم قادة المستقبل. وستقوم الوزارة خلال فعاليات الملتقى باستعراض المجهودات الكبيرة المبذولة من وزارة الموارد المائية والرى لمواجهة التحديات المائية وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، بما يُسهم فى تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة.

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