انطلاق امتحان الديناميكا «دور ثان» للثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا)، ويؤدى شعبة الرياضيات الامتحان فى مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)، كما يؤدى طلاب المكفوفين الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) الفترة الثانية.
وبدأت امتحانات الثانوية العامة للدور ثان، يوم السبت 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى 30 من نفس الشهر، ودى الطلاب فى اليوم الأول امتحان مادتى اللغة العربية والدين كما أدى الطلاب الأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية، والاثنين الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والإحصاء، والأربعاء الفيزياء والتاريخ، والخميس اللغة الأجنبية الأولى، والسبت الكيمياء والجغرافيا، والأحد الديناميكا، والاثنين الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل، والثلاثاء الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
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