الصحف تبرز متابعة الرئيس السيسى الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية

جدة - نرمين السيد - وتحت عنوان (الرئيس: استكمال تطوير طريق الساحل الشمالى.. ومخطط لحماية جنوب سيناء من السيول)، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس السيسى وجه بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان أحياء القاهرة، التى من المقرر أن تقام بداخلها مجمعات الأسواق النموذجية على أحدث طراز، وذلك فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجيستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق، وغيرها من المشروعات التى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعى مع مسئولى المحافظة والأحياء.

وأوضحت الصحيفة أن توجيهات الرئيس جاءت، خلال اجتماعه أمس، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح. هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

ونقلت الصحيفة عن السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قوله إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.. موضحا أن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات الحماية من السيول بمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسى محكم يحقق حماية المنطقة، وكذلك الاستفادة من السيول وتخزين مياهها، مع مراعاة تناغم واتساق أى إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومى لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس باستكمال كل مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بجميع الخدمات المرورية على طول امتداده، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق سلاسة تنقلهم.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان (السيسى لقمة "تيكاد 8": التحديات الدولية أكثر فتكا بالدول الإفريقية).. ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن قمة "تيكاد 8" تنعقد فى ظل ظروف استثنائية فرضتها التحديات الدولية الراهنة، وأنه لا يخفى على أحد أن وقع تلك التحديات أشد وطأة وأكثر فتكا على الدول النامية، وعلى رأسها دولنا الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال كلمته بالجلسة العامة للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولى للتنمية الإفريقية "تيكاد 8" المنعقدة بتونس، والتى ألقاها نيابة عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحضور الرئيس التونسى قيس سعيد، وماكى سال رئيس جمهورية السنغال، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، وعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، فيما شارك فى القمة "افتراضيا" رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى وجه الشكر للرئيس التونسى على التنظيم المتميز للنسخة الثامنة من قمة "تيكاد".. معربا عن دعم مصر الكامل للخطوات الإصلاحية التى يقودها الرئيس قيس سعيد، وخالص التمنيات لتونس الشقيقة باستكمال الاستحقاقات المقبلة بنجاح.

وأوضح الرئيس السيسى أن هناك عددا من التحديات الاقتصادية الشديدة الوطأة على القارة الإفريقية، لافتا كذلك إلى عدد من المحاور التى تستلزم التنسيق المشترك؛ بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة لتعزيز جهود القارة فى تحقيق التنمية المستدامة..مؤكدا أن التنمية الاقتصادية الحقيقية تستدعى تعزيز مناخ السلم والأمن داخل القارة الإفريقية، واعتماد مقاربة شاملة تحول دون العودة للصراعات.

وتحت عنوان (وزير التعليم: إعادة النظر فى نظام امتحانات الثانوية العامة)، نقلت صحيفة "الأخبار" تصريحات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أكد خلالها أن تطوير التعليم مستمر وفقا لخطة الدولة، ومستمرون فى المنظومة الجديدة، ونعيد النظر فى آليات التنفيذ، حتى نصل بالتطوير للطالب والمعلم وولى الأمر.

وقال إن الوزارة لن تتخلى عن "التابلت" للمرحلة الثانوية، وسيتم توظيفه فى اختبارات قصيرة على فترات زمنية متفاوتة لا توجد لها درجات لتعريف الطالب هل يسير على المسار الصحيح.

وأوضح حجازى أنه سيتم تشكيل لجنة من قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات لتقييم نظام الامتحانات بالثانوية العامة، وسوف تعلن كل التفاصيل قبل بدء العام الدراسى الجديد، بجانب إعداد حقيبة تدريبية للمعلمين على التقييم فى المرحلة الثانوية، لأن المعلم لابد وأن يكون لديه خبرة فى إعداد أسئلة التقييم ويتمكنوا من صياغة مفردات التقييم.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان (ختام التدريب المشترك "هرقل 2" بقاعدة محمد نجيب).. ذكرت صحيفة "الأخبار" أن فعاليات التدريب المشترك "هرقل 2"، اختتمت بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضحت الصحيفة أن الفعاليات استمرت على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية ويأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتحت عنوان "انطلاق مؤتمر وزراء التنمية المحلية بالقارة السمراء فى القاهرة غدا".. ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن وزير التنمية المحلية هشام آمنة أعلن استضافة مصر أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة المعنية بموضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية، وذلك فى الفترة من 29 وحتى 31 أغسطس الجارى، بحضور وفود 55 دولة إفريقية وممثلين عن برنامجى الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات، والأغذية العالمى ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضحت الصحيفة أن وزير التنمية المحلية أعرب عن تطلعه لحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتـور مصطفى مدبولى لافتتاح أعمال اجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة فى اليوم الثالث لأعمال الدورة العادية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الإفريقى وأن يشهد رئيس الوزراء أيضا مراسم التوقيع على اتفاقية استضافة القاهرة لقمة المدن الإفريقية 2025، على أن يجتمع الخبراء فى لجان فرعية على مدار أول وثانى أيام المؤتمر لمناقشة واستعراض وجهات النظر فيما يتعلق باللامركزية والحكومات المحلية والخدمة العامة والإدارة والمستوطنات البشرية والتنمية الحضرية على أن يتم تقديم تقارير اللجان الثلاث فى الجلسة العامة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان (وزير المالية فى لقائه مع السفير البريطانى بالقاهرة: قادرون على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية)، نقلت صحيفة "الجمهورية" عن وزير المالية الدكتور محمد معيط تأكيده، اهتمام الجانب المصرى بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك مع بريطانيا فى مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استعراض وزير المالية مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى، خلال لقائه جاريث بايلى السفير البريطانى بالقاهرة والوفد المرافق له.

وتحت عنوان (التعليم العالى تفتح باب تقليل الاغتراب وتحدد الشروط).. ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب بنوعيه "التحويل المناظر وغير المناظر"، للطلاب الراغبين فى التحويل للكليات وفقا للتوزيع الجغرافى لهم، بالإضافة إلى فتح باب التسجيل للمستنفذين للرغبات والمتخلفين عن المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2022.

وأوضحت الصحيفة، أن الوزارة حددت شروط تقليل الاغتراب.. مشيرة إلى أن تقليل الاغتراب بين الكليات الجامعية والمعاهد يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت وهى خدمة مجانية متاحة عبر الموقع التالى: www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك خلال الفترة من 27 وإلى 31 أغسطس الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان النتيجة يأتى فى حدود النسبة المقررة، وهى 10% وفقا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.