ومن المقرر فصل الكهرباء عن: مغذيات الصرف، ندا، الشباب، المطافئ، المدينة، بسنهور المدينة، ويتأثر بعملية الفصل المطافئ، مستشفى سنهور، وقرية سنهور المدينة وتوابعها.
كما سيجرى فصل الكهرباء عن مغذى العجوزين كفر العرب بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية العجوزين وتوابعها، وكفر العرب والقبايل، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى حصة الغنيمى بقلين، وتتأثر بعملية الفصل قرية حصة الغنيمى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ابطو شمال دسوق، وتتأثر بعملية الفصل قرية ابطو وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الفصابى بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية القصابى وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الشهابيه ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل قرية الشهابية وتوابعها.
فصل التيار سيشمل أيضًا مغذى الأبعادية بالحامول، وتتأثر بعملية الفصل قرية الابعادية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى الرياض، وتتأثر بعملية الفصل محطة مياه بصيص، ومحطة مياه السيد خليل، ومجلس قروى الرصيف، والضبعة وتوابعها، بالفصل، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى شعلان الجديدة وتتأثر بعملية الفصل قرية الغبايشة والزهرة، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى ميت الديبة، وتتأثر بعملية الفصل الشقة وتوابعها.
كذلك فصل التيار الكهربائى عن مغذيات خليج بحرى، القنال وبرمبال والعرب والجمعية، وتتأثر بعملية الفصل منطقة خليج بحرى، وكوم دميس وتوابها، والجاهل وتوابعها، وبرمبال وجزء من منية المرشد،وغرب العرب وأرض الجمعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فصل الكهرباء عن عدد من المناطق فى كفر الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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