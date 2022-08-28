الصحة تشارك فى الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة الصحة والسكان، غدًا الإثنين، بفعاليات "الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة"، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية بمشاركة 1500 شاب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة، إنه من المقرر أن تشارك الوزارة بوفد من الشباب ممثل من جميع القطاعات المختلفة، فى إطار الحرص على تعزيز فرص الاستفادة من المشاركة فى مثل هذه الأحداث التى تجمع الكوادر الشابة، لتبادل الرؤى والخبرات والأفكار البناءة، انطلاقًا من رؤية القيادة السياسية لدور الشباب وأهميتهم فى بناء الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن الوزارة تشارك بجناح فى المعرض الذى سيقام خلال فعاليات الملتقى، سيتم من خلاله عرض الجهود المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية فى مصر من مشروعات قومية، بالإضافة إلى عرض مقاطع "فيديو" مصورة رؤية وإنجازات الوزارة فى تنفيذ مبادرات رئيس الجمهورية فى مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة". وأضاف عبدالغفار أنه سيتم توزيع كتيبات ومنشورات توعوية للمشاركين فى الملتقى، للتعريف بالممارسات الصحية والغذائية السليمة، وطرق الوقاية من الأمراض.

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