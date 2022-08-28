حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 29-8-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 أغسطس 2022 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 29-8-2022

مهنياً: اعمل دراسة جدوى جيدة للمشروع الذي ستقدمه لرئيسك في العمل لتكون فكرة عن انطباعه

عاطفياً: اهتم بحبيبك، فصبره لن يدوم كثيراً، وحافظ على حبه لك بالاهتمام به أطول وقت ممكن

صحياً: لا تبخل على نفسك بعمل فحص دوري شامل لأعضاء جسمك للاطمئنان إلى صحتك

حظك اليوم برج الثور الاثنين 29-8-2022

مهنياً: كن مستعدا لاستقبال قرارات جديدة في العمل وتعامل معها بذكاء لئلا تورط نفسك في أمور أنت في غنى عنها

عاطفيا: لا تتسرع في قطع علاقاتك العاطفية، فالعيوب التي في حبيبك يمكن التعايش معها

صحياً: الرياضة وحدها لا تكفي لإنقاص وزنك، بل تحتاج إلى اتباع ريجيم متوازن

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 29-8-2022

مهنياً: تنتقل إلى مكان عمل أفضل من القديم وهذا يؤثر عليك بشكل إيجابى، ولهذا عليك أن تبذل ما بوسعك به.

عاطفياً: مفاجأة سعيدة في ذكر ميلادك من شريك حياتك بهدية وباحتفال كبير يدخل السعادة إلى قلبك

صحياً: صحتك جيدة ولكن عليك الاستمرار في ممارسة الرياضة بشكل منتظم

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 29-8-2022

مهنياً: لا تدع صعوبات الحياة تؤثر فيك واحرص على التفوق على من حولك بعد أن تتغلب عليها

عاطفياً: الحبيب بحاجة إلى وجوده بجوارك فلا تضيع الوقت في تفاهات وأمور سطحية يمكن أن تنفره منك

صحياً: التخلص من المتاعب الصحية هدفك خلال الفترة الحالية

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 29-8-2022

مهنياً: تصل متأخراً إلى العمل ومع ذلك تنهي عملك مبكراً، وتكون جاهزاً لبعض العروض والتطورات وتقوم بسفر

عاطفياً: يمكن حدوث الكثير من المشاكل التي كنت تحاول أن تتجنبها، تنبه جيداً لمحيطك المهني وكن حذراً من بعض الزملاء

صحياً: أنت شخص تهمل في أكلك وعليك أن تتغذى جيداً في الفترة المقبلة

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29-8-2022

مهنياً: لا تحاول التخلص من الآخرين بغية تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك، فقد تنقلب الأدوار وتصبح الضحية

عاطفياً: تقبّل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قرباً منك والقادر الوحيد على مساعدتك

صحياً: هل تعتقد أن صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29-8-2022

مهنياً: أنت شخص عملي جداً وتنتظرك ترقية قريباً في عملك إضافة إلى مكافأة مالية تستحقها

عاطفياً: شخص يريد أن يقترب منك فتسمح بذلك، وتشعر أن حبا ًجديداً دخل حياتك

صحياً: تكون سعيداً جداً لأنك ستفقد الكثير من الوزن في وقت قصير جداً

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 29-8-2022

مهنياً: اليوم مليء بالأمل والقدرة على تحقيق الكثير من الأهداف، ومجموعة من الزملاء تقدم لك الدعم المادي

عاطفياً: يوم عاطفي بامتياز فتصبح علاقتك العاطفية أكثر رومانسية، ولكن عليك تجنب الغرباء

صحياً: لا تتخلّ عن عاداتك الغذائية الخاصة، التي تحافظ بها على رشاقتك، وعليك تعزيزها بممارسة الرياضة بشكل منتظم

حظك اليوم برج القوس الاثنين 29-8-2022

مهنياً: عليك أن تستغل الفرص المتاحة أمامك لتعويض ما فاتك في عمرك المهني، وعليك أن تعتمد على قدراتك الإبداعية

عاطفياً: أنت بطبيعيتك لا تميل إلى إفشاء الأسرار، ولا تجعل الظروف تضطرك إلى فعل ذلك بهدف الانتقام من أحد الأشخاص

صحياً: مشاكلك الصحية ليست بحاجة إلى زيارة طبيب، فقط تحتاج إلى تنظيم نومك حتى تتخلص من الصداع المزمن

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 29-8-2022

مهنياً: لا تبال بمن يحاولون صدك عن تحقيق أحلامك، وعليك أن تحتفظ بما حققته في الفترة المقبلة لتتمكن من الوصول إلى ما تريد سريعاً

عاطفياً: لديك شعور بالإعجاب تجاه أحد الأشخاص، لكن كن حذراً من الاندفاع في التعبير عن هذه المشاعر

صحياً: المشي لمدة ساعة يومياً يساعدك على حل مشاكل التنفس والحفاظ على لياقتك البدنية

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 29-8-2022

مهنياً: أنت شخص مجتهد وتحب العمل كثيراً لذلك سوف يقدرك مديرك ويحمل لك مكافأة كبيرة

عاطفياً: مشاكل بينك وبين شريكك لكنها سوف تنتهي قريباً وتنفرج الأمور بينكما، عليك التحلي بالصبر فقط

صحياً: ألهم شديد جداً في قدميك بسبب وزنك الزائد، ما عليك سوى زيارة الطبيب لوصف العلاج المناسب لتخفيف الوزن

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 29-8-2022

تجاوز مشاكل العمل ببعض الهدوء فلن يفيد قيامك بالدخول فى جدال مستمر

عاطفياً: الحب الحقيقي لا يقف عند حدود قول كلمة أحبك بل شريكك بحاجة إلى الأفعال التي تعبر عن هذا الحب

صحياً: قلل من تناول الوجبات السريعة، لأنها تضر بجسمك وتتراكم فى الشرايين مما سيسبب لك الكثير من أمراض العصر