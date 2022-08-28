جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يؤدى ارتفاع نسبة الرطوبة اليوم الأحد إلى تكون بعض السحب المتفرقة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى؛ مما يحد من تأثير أشعة الشمس أحيانا؛ ليكون الإحساس بالطقس حار رطـب نهاراً على القاهرة الكبرى والـوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطـب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.





ويتوقع الخبراء نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 34 25 الإسكندرية 31 25 وادى النطرون 33 25 طنطا 33 25 شبين الكوم 34 25 دمنهور 33 24 بلطيم 31 24 مطروح 30 23 السلوم 30 23 سيوة 37 23 بورسعيد 31 25 دمياط 30 25 الزقازيق 34 25 المنصورة 34 26 الإسماعيلية 35 24 السويس 35 25 العريش 32 24 رفح 32 24 رأس سدر 38 26 نخل 36 21 نويبع 40 27 طابا 39 26 كاترين 36 20 الطور 36 27 شرم الشيخ 39 29 الغردقة 38 28 مرسى علم 38 28 الفيوم 38 26 بنى سويف 38 26 المنيا 38 26 أسيوط 39 26 سوهاج 41 26 قنا 43 27 الأقصر 44 28 أسوان 44 29 ادفو 44 29 أبوسمبل 43 28 الوادى الجديد 41 26 شلاتين 39 28 أبو رماد 38 28 حلايب 36 27 رأس حدربة 36 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حالة الطقس اليوم الأحد 28 أغسطس 2022 ودرجات الحرارة المتوقعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.