مكافحة الإدمان: نتابع المتعافين وأسرهم نفسيا واجتماعيا ونمكنهم اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - وقال خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية إنجى القاضى، إننا نسعى لتأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم فى المجتمع وليس مجرد علاجهم.

وأوضح، أن نسبة التعافى تصل إلى 50% إذ تم تأهيل الأشخاص بعد شفائهم وهذا ما تعمل الدولة عليه بتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، يتابع المتعافين وأسرهم نفسيًا واجتماعيًا، بالإضافة إلى تدريبهم على الاندماج بسوق العمل وتمكينهم اقتصاديًا.