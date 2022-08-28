على جمعة: حصر حوالى 30 عنوانا لخطب النبى والواحدة منهم لا تتجاوز نصف صفحة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، ومفتى الديار المصرية السابق، إن أغلب خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز نصف صفحة وهو ما يعنى أنك من الممكن أن تقرأها فى دقائق معدودة.





وأكد جمعة، خلال حواره، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، ويعرض على قناة cbc، إنه تم حصر ما يقرب من 30 عنوانا لخطب رسول الله، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتاد تكرار الكلام فى خطبه حتى يصل إلى أذن السامع ويستوعبه. وأوضح، أن قِصر خطبة رسول الله جاء متوافقًا لما وجه به الخطباء، مستشهدًا، بأن من علامة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته.

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