الأوقاف تصدر تعميما بشأن التبرع الإلكترونى لتحقيق أعلى درجات الحوكمة

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الأوقاف تعميما بشأن التبرع الإلكترونى لتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، وذلك تشجيعا للأئمة والعاملين بالمساجد التى بها مجالس إدارات معتمدة وحسابات بنكية على الاضطلاع بدورهم فى وتوجيه المواطنين بالتبرع لأوجه الخير من خلال الدفع الإلكترونى لحساب مجالس الإدارات المعتمدة.





وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم السبت، أنه تم توفير الماكينات الخاصة بالتبرعات فى المسجد، وذلك لتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية ولصرف التبرعات وفق الضوابط والتعليمات لعمارة المساجد والبر العام، فى ضوء رفع الصناديق من المساجد، وميكنة خدمة التبرع، وكذلك تيسيرا على أهل الخير.

وأفادت بأنه ستتم إثابة القائمين على العمل على النحو التالى من الموارد الذاتية للوزارة: ما يعادل 1% من إجمالى المتحصلات الشهرية لإمام المسجد بحد أقصى "1000 جنيه" شهريا، وما يعادل 1% من إجمالى المتحصلات الشهرية لجميع العمال بالمسجد بحد أقصى "1000 جنيه" شهريا إذا كان بالمسجد أكثر من عامل، وبحد أقصى "500 جنيه" شهريا حال وجود عامل واحد بالمسجد، وما يعادل 1% من إجمالى حصيلة المتحصلات الشهرية بواقع نصف فى المائة لمدير الإدارة بحد أقصى "1000 جنيه" شهريا، عن إجمالى المساجد الواقعة فى نطاق إدارته، ونصف فى المائة للمفتش أو المفتشين الذين تقع الماكينات فى نطاق عملهم بحد أقصى "1000 جنيه" شهريا لكل منهما.

وأشارت الأوقاف أيضا إلى أنه ستتم إثابة القائمين على العمل على النحو التالى: ما يعادل 1% شهريا عن مجمل العمل بالمديرية مقسمة مناصفة بين مدير عام الدعوة والبر، بحد أقصى "1500 جنيه" شهريا، ومدير الدعوة والمراكز الثقافية بحد أقصى "1000 جنيه"، وما يعادل 1% من إجمالى حصيلة كل ما يتم توريده لمدير المديرية بحد أقصى "1500 جنيه" شهريا عن مجمل العمل بالمديرية، وبما لا يجاوز النسبة المقررة بالجدول تحت أية حال، وذلك لمدة عام اعتبارا من 1/ 7/ 2022 حتى 30/ 6/ 2023 تشجيعا لنجاح التجربة.

وأكدت الوزارة ضرورة موافاتها بكشف حساب مجالس الإدارات التابع للمديرية، حتى يمكن مراجعة نسبة التحصيل قبل اعتماد المكافأة، وترشيح الأسماء المستحقة للمبالغ المنصوص عليها فى الجدول، وقيمة المبلغ المستحق قرين كل اسم، وتسليم الكشف إلى الإدارة العامة لشئون المديريات شهريا لإعمال شئونها قبل الصرف، مضيفة أنه سيتم التوسع فى تطبيق التبرع الإلكترونى تباعا فى جميع المديريات.