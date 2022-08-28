الأوقاف تعلن انطلاق دورات بناء الخطبة العصرية الأربعاء المقبل

جدة - نرمين السيد - كما أعلن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تدريس المناهج فى مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظى القرآن الكريم بنظام الساعات المعتمدة بدءًا من العام الدراسى الحالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ م مع إتاحة فرص التعلم عن بعد.

وأوضح، عبر صفحته على تويتر، أنه سيتم إسناد التدريس بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم والسنة التمهيدية بمراكز الثقافة الإسلامية للأئمة الحاصلين على دورات قادة فكر وشيوخ المقارئ المعتمدين من الأوقاف.