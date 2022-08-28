بشرى سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة الآن فى القاهرة 27 درجة وسرعة الرياح 11 عقدة؛ إذ زفت بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الليل، مؤكدة أن هناك إحساسا أفضل بحالة الطقس خلال ساعات الليل





وقالت إن طقس الأحد يشهد أجواء حارة خلال ساعات النهار وارتفاع نسبة الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة فى الظل 34 درجة على القاهرة.

ويتوقع الخبراء نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة الى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.