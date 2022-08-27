رئيس بنك مصر: هناك سيولة فى البنوك.. ومصر لم تتخلف فى سداد أى ودائع

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 09:29 مساءً - أكد رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، محمد الإتربى، أن الدولار متواجد في البنوك، وكل ودائع العملاء بأمان سواء بالجنيه المصري أو الدولار الأمريكي.

وقال الإتربي - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم /السبت/- إن هناك سيولة في البنوك المصرية، كما أن مصر لم تتخلف في سداد أي ودائع أو التزامات عليه والبنك المركزي ضامن لأموال العملاء وأموال العملاء في أمان.



وأوضح أن وضع القيود والحدود للسحب والإيداع كان سببه جائحة كورونا، مضيفا أنه تم إلغاء حدود الإيداع في البنوك وتم رفع حدود السحب إلى 150 ألف جنيه، وتم الإبقاء على حدود السحب القصوى من ماكينات الصرف الآلي بـ 20 ألف جنيه.



وأشار إلى أن قرارات رفع الفائدة ضمن اختصاصات البنك المركزي بناء على معدلات التضخم في المجتمع، وذلك بسبب تداعيات وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.



واعتبر أن الأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على العالم بأكمله، والعالم كله يعاني، مؤكدا سنعبر الأزمة بالتعاون بين المواطنين والبنك المركزي، ومصر قادرة على عبور الأزمة.