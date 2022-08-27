تعقيم 25 مسجدا وتحرير 11 محضرا متنوعا ضمن حملات النظافة بالمحلة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى وجدى الجروانى، تحرير 11 محضرا متنوعا منها 4 محاضر نظافة و4 محاضر إشغال، وتم تطهير وتعقيم 25 مسجدا و3 مقار للوحدات المحلية و5 ماكينات صرف آلى وإعدام 6 شيش و15 كوبا زجاجيا.





وشدد "الجروانى"، فى بيان صحفى اليوم السبت، على استمرار أعمال النظافة فى نطاق المركز، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية، شنت حملة نظافة مُكبرة على مدخل المحلة الجنوبى (طريق المحلة / طنطا)، بمشاركة العديد من معدات الوحدات المحلية، وتمكنت من رفع الأتربة الجانبية ورش الطرق بالمياه ورفع الإشغالات للجزيرة الوسطى. وأشار إلى أن أعمال النظافة شملت أمام مركز الشرطة وشركة الكهرباء بمحلة أبو على وأمام نفق الجابرية وطريق مصنع تدوير المخلفات بالجابرية وطريق (المحلة / شبرابابل) وأمام الوحدة الصحية ومركز الشباب بميت الليت وأمام مدخل قرية عطاف بمحلة حسن وطريق (المحلة / بلطيم) بالبنوان وأمام ترعة القرشية بصفط تراب.

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