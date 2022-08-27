إنشاء 40 صوبة زراعية وزراعة 6 آلاف نخلة بمشروع وقف النخيل بالداخلة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الوادى محمد الزملوط، اليوم السبت، مشروع وقف النخيل التابع لإحدى الجمعيات الأهلية بقرية القلمون بالداخلة، والمقام على مساحة 116 فدان لصالح رعاية المنتفعين من خدمات الجمعية من الأيتام والحالات الأولى بالرعاية.





وأشاد المحافظ - خلال جولته التفقدية - بما تم إنجازه منذ بداية المشروع قبل ثلاث سنوات وصولًا إلى زراعة 6000 نخلة وإقامة 40 صوبة لإنتاج الخضروات والفاكهة، وفتح منفذ ثابت بمدينة موط ومنفذين متنقلين لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بقرى المركز، كما يضم المشروع مشتل نخيل يحتوى على 10 آلاف فسيلة ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 2.5 مليون نخلة، مؤكدا دعم المحافظة لكافة المشروعات الجادة التى تسهم فى زيادة الرقعة الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتعزيز خطط التنمية المستهدفة.

ومن ناحية أخرى، أعلن رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى مواعيد الكشف الطبى لطلاب الجامعة الأهلية للعام الجامعى (2022 - 2023) بكليات الطب البشرى والعلاج الطبيعى والحاسبات والمعلومات، موضحا أنه يبدأ الساعة التاسعة صباحاً بمقر المستشفى الطلابى بقنا، على أن يقوم الطلاب بإحضار استمارة الكشف الطبى من كلياتهم وصورة شخصية حديثة مع تقديم ما يثبت شخصيته قبل إجراءات توقيع الكشف الطبي، مع الالتزام التام بارتداء الكمامة وإتباع الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه تم تحديد يوم 12 أكتوبر القادم لتوقيع الكشف الطبى على طلاب كلية الطب البشرى، ويوم 13 أكتوبر لطلاب كلية العلاج الطبيعى، و15 أكتوبر لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات.

وفى سياق ذى صلة، أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتور جمال حسن إلى بدء تنفيذ ورش عمل تدريبية لمعلمى مادة الرياضيات بالمرحلتين الإبتدائية والإعدادية، وذلك فى إطار تنمية مهارات معلمى مادة الرياضيات فى تدريس المادة باللغة الإنجليزية وتحسين صياغة المصطلحات الرياضية بالطريقة الصحيحة، موضحا أنه يجرى تنفيذ البرنامج على مدار اليوم وبعد غد بمقر قاعة التدريب بالمديرية.

كما أعلن وكيل الوزارة نتائج مسابقة الكاريكاتير لمركز تنمية القدرات الصحفية لصيف 2022 بجميع الإدارات التعليمية، حيث تأهل المركز الأول بكل مرحلة تعليمية "الإبتدائية، الإعدادية، الثانوية" للتصفيات على مستوى الجمهورية.