عاجل- الإفتاء: غدًا الأحد هو أول أيام شهر صفر

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "تم استطلاع هلال شهر "صفر" غدًا الأحد 28 أغسطس 2022م هو أول أيام الشهر".
وشهر صفر هو الشهر الثانى من السنة القمرية أو التقويم الهجرى وهو الشهر الذى يلى المحرم.
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