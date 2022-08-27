عاجل- الإفتاء: غدًا الأحد هو أول أيام شهر صفر

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" : "تم استطلاع هلال شهر "صفر" غدًا الأحد 28 أغسطس 2022م هو أول أيام الشهر".

وشهر صفر هو الشهر الثانى من السنة القمرية أو التقويم الهجرى وهو الشهر الذى يلى المحرم.