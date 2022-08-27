حياة كريمة.. فحص وعلاج 6 آلاف و192 حالة مجانًا خلال يوليو الماضى بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا، الدكتور محمد نادى، توقيع الكشف الطبى على 6 آلاف و192 حالة بالمجان فى 4 قوافل طبية نفذتها مديرية الصحة على مدار شهر يوليو الماضى، استهدفت قرى أسمنت بمركز أبو قرقاص وكوم الحاصل بمركز مغاغة وأبو سيدهم بمركز سمالوط وأولاد الشيخ بمركز مغاغة.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان اليوم السبت، أن القوافل ضمت نخبة من الأطباء المتخصصين، وقدمت خدمات طبية فى تخصصات مختلفة مع صرف العلاج للمواطنين بالمجان، مضيفًا أنه تم إجراء 595 تحليلًا مختلفًا و106 موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 411 شخصًا وتحويل 252 للمستشفى لاستكمال العلاج. وأكد نادى أن مديرية الصحة بالمنيا تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، فى إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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