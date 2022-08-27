وزير التعليم العالى يوجه بزيادة التعاون العلمى مع الجامعات الدولية

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع رؤية الوزارة والخطة الاستراتيجية لإنشاء الجامعات الأهلية الجديدة، مشيرا إلى أن الهيكل الإدارى للجامعات الأهلية سيشمل 3 نواب لرئيس الجامعة "نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ونائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية، ونائب رئيس الجامعة لربط التوظيف بالبرامج الدراسية".

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير وجه بزيادة التعاون العلمى والبحثى مع الجامعات الدولية المرموقة، مؤكدًا على الدور المهم الذى تبذله جامعة المنوفية لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل المستقبلى، وذلك من خلال الكوادر العلمية المتميزة للجامعة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير وجه أيضا بأهمية عقد الجامعات الحكومية والأهلية اتفاقيات تعاون مع الجامعات الأجنبية ذات التصنيف الدولى المتميز، لتبادل الخبرات وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكدا على ضرورة استعداد الجامعات لبدء العام الدراسى الجديد "2022 - 2023".

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير أكد على أن الجامعات الأهلية ستطرح عددا من البرامج الدراسية المتميزة والحديثة خلال العام الدراسى المقبل، مشيرا إلى أن الجامعات ستقدم برامج دراسية بينية تواكب احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى، وتلبى احتياجات وظائف المستقبل.