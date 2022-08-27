السيسي يجتمع مع مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ومسئولي الهيئة الهندسية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 06:28 مساءً - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ومسؤولي الهيئة الهندسية.

وفي سياق آخر استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس الفريق أول توت جلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وبمشاركة دينا ألوركول وزير شئون شرق أفريقيا، وجابريال شانجسونج وزير التعليم العالي، وستيفن كوال وزير بناء السلام، ورمضان محمد عبدالله مقرر مستشارية الأمن القومي بجنوب السودان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول "توت جلواك" سلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، متضمنةً استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، بالاضافة الى بعض موضوعات العلاقات الثنائية.