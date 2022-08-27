التعليم: تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية بالكنترولات

وأضاف الوزير، خلال اجتماعه مع محررى التعليم، اليوم السبت، أن امتحانات الدور الثانى للثانوية سيتم تصحيحها إلكترونيا بالكامل على غرار الدور الأول، مشيرا إلى أن مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا يتوافر بها أجهزة وبرامج تصحيح إلكترونى، تم الاستعانة بها لإجراء عملية التصحيح داخل الكنترولات.
وأكد الوزير أن تصحيح امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة يسير بصورة جيدة وفق الخطة المعدة مسبقا، لافتا إلى تشكيل لجنة لمراجعة نماذج الإجابة، قبل بدء عملية التصحيح الإلكترونى لإبداء الملاحظات التى يتم أخذها فى الاعتبار.
وأشار إلى أن الوزارة ستتيح كراسات الأسئلة ونماذج الإجابة وورقة الـ بابل شيت لكل طالب يتظلم من نتيجته بامتحانات الدور الثانى.
وبدأت امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى "2021- 2022"، يوم السبت الموافق 20 أغسطس الجارى، وتستمر حتى الثلاثاء 30 من نفس الشهر.
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