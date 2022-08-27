دمياط تطلق مبادرة «غيرها للأخضر» للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، اليوم السبت، مبادرة "غيرها للأخضر"، بمشاركة فريق الكشافة والأطفال من ذوى الهمم بمكتبة مصر العامة، برعاية محافظ دمياط الدكتورة منال عوض.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم السبت، أن المبادرة تأتى تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، وفى إطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمواجهة الآثار المترتبة على تغير المناخ. وأوضحت أن المبادرة لاقت إقبالًا ومشاركة متميزة من الأطفال للتوعية بسبل الحفاظ على البيئة وأهمية التوسع فى المساحات الخضراء والحد من الأنشطة التى تتسبب فى تلوث البيئة، مشيرة إلى الدور المهم الذى قدمته المبادرة من دمج الأطفال من ذوى الهمم فى المجتمع وتوعيتهم بتلك القضية الحيوية.

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