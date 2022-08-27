عاجل.. الرئيس يوجه باستكمال مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات حماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه سيادته بمراعاة تطبيق مخطط هندسى محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياهها، مع مراعاة تناغم واتساق أية إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومى لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم.

وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى، تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقى عند طريق حسين كامل، حيث وجه الرئيس بالتطوير الشامل لذلك المحور الحيوى باعتباره امتداداً لطريق السويس ومدخلاً رئيسياً لشرق القاهرة، والاهتمام بالتنسيق الحضارى والتشجير، مع رفع كفاءة المبانى وتطوير الأراضى الفضاء المحيطة بالطريق.

وتم كذلك عرض الموقف التنفيذى لمشروع مجمعات الأسواق المقرر إقامتها فى عدد من الأحياء بالقاهرة على أحدث طراز، حيث وجه الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق، وغيرها من المشروعات التى تقوم بها الدولة داخل الاحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعى مع مسئولى المحافظة والأحياء.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الخاصة بالتنسيق الحضارى لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الفنون والثقافة، ومسجد مصر.