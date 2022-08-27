حجازى يرد على تظلمات الثانوية العامة: نرفض المزايدة وكل طالب يأخذ حقه

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن كل طالب تقدم بتظلم من نتيجه بالثانوية العامة 2021- 2022، سيحصل على حقه بالكامل، معلنا رفضه المزايدة على الوزارة.





وأشار الوزير خلال اجتماعه بمحررى التعليم، إلى أن بعض الطلاب يزايدون على الوزارة ويدعون أحقيتهم فى الكثير من الدرجات فى حين أن الحقيقة عكس ذلك، ضاربا مثالا بطالبة قالت إن لها ما يزيد على 50 درجة فى حين أنها نجحت بدرجات الرأفة ولم تحصل على أى درجة بعد فحص تظلمها.

وأشار إلى طالبة محافظة الشرقية التى تم استخدام أزمتها فى سياق تظلمات الثانوية العامة فى حين أنها لم تتقدم بتظلم من الأساس، مشيرا إلى أن نتيجة هذه الطالبة كانت محجوبة بسبب محضر غش، وادعى البعض حصولها على "صفر"، وبعد انتهاء التحقيقات ورفع الحجب عن النتيجة وإعلان الدرجات، قيل أنه تم تعديل درجاتها لتصبح حاصلة على نسبة 84%، مشددا أنه لا يوجد أى رفع للدرجات بدون التقدم بتظلم.

وأوضح الوزير أن هناك عدد قليل من الطلاب حصلوا على زيادة فى درجاتهم بتظلمات الثانوية العامة وبدرجات قليلة، وأكد أنه بعد انتهاء فترة التظلمات واطلاع الطلاب على أوراق إجاباتهم، ستعد الوزارة تقريرا مفصلا عن حالات الزيادة بكل شفافية وتعلنه للجميع.