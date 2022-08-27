المستشفى التعليمى بجامعة طنطا يقدم خدمات علاجية لأكثر من 188 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا تقريرا عن أداء المستشفى التعليمى خلال الفترة من «1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2022»، حيث أفاد التقرير بأنه قد تم تقديم خدمات الرعاية الطبية بمختلف التخصصات لـ 188 ألفا و845 مواطنا، فضلا عن المشاركة فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية منها "القضاء على قوائم الانتظار"، "100 مليون صحة"، "دعم صحة المرأة المصرية"، وحملة "قدم صحيح" ضمن مبادرة "حياة كريمة".





وأكد رئيس جامعة طنطا- وفقا لبيان اليوم السبت - أن تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية بطنطا لخدمة المرضى بمحافظات الدلتا يحظى بأولوية فى الخطة الاستراتيجية للجامعة، مشيرا إلى أن المستشفى التعليمى تعد واحدة من أكبر مستشفيات جامعة طنطا، المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية التقنية وتضم نخبة متميزة من الكوادر الطبية والإدارية التى تعمل دائما لخدمة المرضى. وأوضح أن قطاع المستشفيات الجامعية بالجامعة يعمل دائما على تقديم رعاية صحية على أعلى درجة من الجودة لخدمة المواطنين والمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة الطبية والصحية كما تقدم المستشفيات كافة أوجه الدعم للعاملين بالقطاع الطبى لتطوير قدراتهم وتنمية مهارتهم. وشدد على مواصلة الجهود بهدف تطوير وتحديث الأقسام المختلفة بالمستشفى، لتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين عليها، مشيرا إلى أن المستشفى يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين بشكل يومى، فضلا عن مساهمته الفاعلة فى إنهاء قوائم الانتظار لمرضى القلب.

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