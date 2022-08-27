جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، خلال افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية وإعلان إطلاق منظومة التحول الرقمى والميكنة الشاملة فى المجمع، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان فنجرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.
وأشار رئيس النيابة الإدارية إلى أن الميكنة والتحول الرقمى، من شأنه توفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية، والتيسير على المواطنين وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.
من جانبه، أعرب المستشار عمر مروان، عن سعادته لوجوده فى محافظة الإسكندرية وداخل صرح من صروح النيابة الإدارية الجديدة، مشيدا بمستوى تجهيز المجمع بكافة الوسائل والتقنيات الحديثة التى تخدم منظومة العدالة بما ييسر على المواطنين ويساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
من جهته، ثمن محافظ الإسكندرية، الدور بالغ الأهمية الذى تضطلع به هيئة النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، مشددا على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها وتحقيق العدالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس النيابة الإدارية: التحول الرقمى يساهم فى تطوير العدالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.