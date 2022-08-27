رئيس النيابة الإدارية: التحول الرقمى يساهم فى تطوير العدالة 

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أهمية الميكنة الشاملة والتحول الرقمى وأثره البالغ على تطوير منظومة العدالة، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة نحو التحول الرقمى.





جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، خلال افتتاح مبنى مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسكندرية وإعلان إطلاق منظومة التحول الرقمى والميكنة الشاملة فى المجمع، وذلك بحضور وزير العدل المستشار عمر مروان، ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار عدنان فنجرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

وأشار رئيس النيابة الإدارية إلى أن الميكنة والتحول الرقمى، من شأنه توفير الوقت والجهد والمتابعة لكافة مراحل التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية، والتيسير على المواطنين وصولا لتحقيق العدالة الناجزة.

من جانبه، أعرب المستشار عمر مروان، عن سعادته لوجوده فى محافظة الإسكندرية وداخل صرح من صروح النيابة الإدارية الجديدة، مشيدا بمستوى تجهيز المجمع بكافة الوسائل والتقنيات الحديثة التى تخدم منظومة العدالة بما ييسر على المواطنين ويساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

من جهته، ثمن محافظ الإسكندرية، الدور بالغ الأهمية الذى تضطلع به هيئة النيابة الإدارية داخل منظومة العدالة المصرية، مشددا على توفير كل سبل الدعم من المحافظة لتمكين النيابة الإدارية من أداء رسالتها وتحقيق العدالة.