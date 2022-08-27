عاجل- الرئيس السيسى يوجه بمراعاة متطلبات المواطنين عند إنشاء مجمعات الأسواق

جدة - نرمين السيد - وحسبما صرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس بمراعاة التعرف على متطلبات وآراء المواطنين عند انشاء مجمعات الأسواق النموذجية، وكذلك بالنسبة لأى أنشطة خدمية أخرى تقوم بها الدولة داخل الأحياء السكنية، وذلك من خلال حوار مجتمعى مع مسئولى المحافظة والأحياء.

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