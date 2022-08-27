جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال اجتماعه بمحررى التعليم، اليوم السبت، أنه لن يدلى بأى تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن كل القرارات ستصدر فى صورة بيانات تنشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط.
وأكد حجازى، أنه سيقف على مسافة واحدة من جميع الصحفيين المنوطين بتغطية أخبار وزاة التربية والتعليم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حجازى: سأستعين بمتحدث إعلامى ولن أدلى بتصريحات عبر صفحات التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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