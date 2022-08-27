حجازى: سأستعين بمتحدث إعلامى ولن أدلى بتصريحات عبر صفحات التواصل

جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير، خلال اجتماعه بمحررى التعليم، اليوم السبت، أنه لن يدلى بأى تصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن كل القرارات ستصدر فى صورة بيانات تنشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فقط.

وأكد حجازى، أنه سيقف على مسافة واحدة من جميع الصحفيين المنوطين بتغطية أخبار وزاة التربية والتعليم.