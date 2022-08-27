انت الان تتابع خبر معاش تكافل وكرامة بعد زيادة عدد المستفيدين.. اعرفوا الشروط كاملة عشان الأخطاء والان مع التفاصيل

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد زيادة عدد المستفيدين

شرط عدم حصول المستفيد على أجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

شرط عدم الحصول على معاش تأميني أو مساعدة ضمانيه.

ويكون عند الأسرة أبناء من حديثي الولادة لسن 18 عام.

ويكون الأبناء من سن 6 لـ 18 عام وفي مراحل التعليم المختلفة.

يقدم صورة بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات الميلاد.

تقديم صور إيصالات استهلاك الكهرباء.

تقديم صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الهجر أو الوفاة.

وأنه في حال الإعاقة يتم تقديم شهادة قومسيون بدرجة إعاقة تبدأ من 50%.

يتم مشاركة المسنين في البرنامج ولابد أن يكون من عمر 65 عاماً.

رياض - احمد صلاح - كشفت الجهات المسئولة عن شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة بعد زيادة عدد المستفيدين، وهذا يأتي بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء الذي يتعلق بالحماية الاجتماعية وزيادة أعداد المستفيدين من البرنامج، ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي.