وزير الدفاع يزور مصابى العمليات الحربية بالمجمع الطبى بكوبرى القبة والمعادى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 05:22 مساءً - قام الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، بزيارة عدد من مصابى العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة، والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم فى التصدى للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء ويخضعون للعلاج حالياً بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة والمعادى .

وإطمئن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم، بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال .

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقديرالرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيراً إلى أن ما يقدموه من بطولات وتضحيات فى التصدى لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسة العبث بأمن وإستقرار الوطن ومقدساته يجسد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلاً بعد جيل، ومبعث فخر وإعتزاز لكل المصريين، ومؤكداً أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهداً فى الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن فى مختلف ربوعه، وأن القوات المسلحة ستواصل مهمتها فى القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية وتضييق الحصار على الخارجين على القانون من أجل تطهير أرض سيناء الحبيبة من خطر الإرهاب، معرباً عن إمتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين وإستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء .

من جانبهم قدم المصابين الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكى على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والإستمرار لإستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.