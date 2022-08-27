تعليم مطروح انطلاق الحزمة التدريبية لترقى المعلمين

جدة - نرمين السيد - أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح عمرو شحاتة، اليوم السبت، انطلاق الحزمة التدريبية الخاصة بأعضاء هيئة التعليم من العاملين بالمديرية، فى إطار تنفيذ إجراءات استيفاء شاغلى وظائف التعليم وضمن شروط الحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للترقى للعام 2022/2023.





وأوضح وكيل الوزارة - فى بيان للمديرية - أن الحزمة التدريبية تشمل برنامج تدريبى مكثف لمدة 3 أيام فى إطار تنفيذ برامج التنمية المهنية اللازمة ضمن متطلبات منح شهادة الصلاحية للترقى إلى وظائف المعلمين، لافتًا إلى أن الحقيبة التدريبية تشمل 1543 متدربا، وتتناول موضوع التغيرات المناخية والذى يأتى بالتعاون بين وزارتى التربية والتعليم والبيئة، ويستمر البرنامج على مدار الأسبوع بكافة الإدارات التعليمية. وأضاف أن ذلك يأتى وفق توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تؤكد أن التعليم هو المشروع القومى لمصر وضرورة تحقيق جودة منظومة التعليم والارتقاء بمستوى الأداء المهنى لأعضاء هيئة التعليم. وأشار إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من فعاليات البرنامج التدريبى خاصة وأن موضوع التغيرات المناخية تولى الدولة به اهتماما كبيرا فى الآونة الأخيرة، مؤكدا أن التدريب يهدف إلى دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة للطلاب فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة.

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