وزير الدفاع يزور مصابى العمليات الحربية بالمجمع الطبى بكوبرى القبة والمعادى

واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم بإشراف نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين لمتابعة الحالة الصحية لكافة الأبطال.
ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحية وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أن ما يقدموه من بطولات وتضحيات فى التصدى لقوى الشر والإرهاب وردع كل من تسول له نفسة العبث بأمن واستقرار الوطن ومقدساته يجسد نضال أبناء مصر الأوفياء جيلا بعد جيل ومبعث فخر واعتزاز لكل المصريين.
ومؤكدا أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهدا فى الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن فى مختلف ربوعه، وأن القوات المسلحة ستواصل مهمتها فى القضاء على ما تبقى من الجماعات الإرهابية وتضييق الحصار على الخارجين على القانون من أجل تطهير أرض سيناء الحبيبة من خطر الإرهاب، معربا عن إمتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال من المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء.
من جانبهم قدم المصابين الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكى على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لإستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
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