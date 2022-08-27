قبول 221 طالبا وطالبة بمدراس التمريض ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف اليوم السبت، نتيجة المقبولين بمدارس التمريض للعام الدراسى الجديد 2022 2023 حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المقبولين 221 طالبا وطالبة، موزعين على 7 مدارس تمريض على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





وقال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور محمد يوسف - فى تصريح - إن المحافظ اعتمد المذكرة التى تقدم بها، عقب الانتهاء من الاختبارات التى أجريت للطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 2022 المتقدمين للالتحاق بمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة على مستوى الإدارات السبع وهى مدارس تمريض "بنى سويف وباروط بنين وناصر والواسطى وببا والفشن وسمسطا". وعلى صعيد آخر - وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بالمتابعة المستمرة لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف المصالح الحكومية والشوارع والميادين العامة والطرق، والتى تستهدف توفير وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى بمحطات التوليد، وذلك تنفيذا لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، بوضع خطة تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة وتقييم تلك الإجراءات فى تحقيق مستهدفات الدولة لتوفير الكهرباء، تماشيا مع ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية تستلزم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستثنائية.

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