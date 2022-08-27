وزير التعليم: نناقش مقترحات تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سيتم مناقشة مقترحات تفعيل مجموعات التقوية المدرسية، وآليات عودة حضور الطلاب إلى المدارس، وأزمة التعريب فى المدارس الرسمية للغات، وغيرها من المشكلات.





وأشار الوزير، خلال اجتماعه مع محررى التعليم، اليوم السبت، أن هناك مشروعا كبيرا يتم تدشينه وهو مشروع مدارس مصر الذكية، المزودة بشبكات الإنترنت، مشيرا إلى أن مدارس لغات تم إنشاء أول نموذج لها فى محافظة السويس. ولفت وزير التعليم إلى أن المدارس المصرية الدولية تمنح الطلاب شهادات دولية بمصروفات معقولة، مؤكدا أن هذه النوعيات من المدارس تحظى باهتمام كبير لدى الوزارة وهى جناح مهم لها.

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