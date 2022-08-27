جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم السبت، أن المرأة شريك أساسى وقاسم مشترك مع الرجل فى بناء وتنمية المجتمع وتعمل على خلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة، مؤكدا ضرورة تعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة لكل أشكال العنف ضد المرأة وحمايتها.





وأضاف المحافظ - خلال ندوة توعوية عن مخاطر زواج الفتيات المبكر والعنف ضد المرأة - أن حماية المرأة من العنف تبدأ من خلال التوعية بمخاطر الزواج المبكر على الفتيات والآثار السلبية للزواج غير الرسمى على الأسرة والمجتمع، مشيدا بمجهودات المجلس القومى للمرأة فى تنظيم الندوات التوعوية وحملات طرق الأبواب لتوعية مختلف فئات المجتمع بأهمية الحفاظ على المرأة لكونها الدعامة الأساسية لبناء وتنمية المجتمع. ومن جانبها أشارت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية الدكتورة عايدة عطية إلى قيام الفرع بتنظيم ندوة توعوية عن مظاهر العنف ضد المرأة بالتعاون مع رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، مضيفة أن الندوة تناولت التعريف بالعنف وأنواعه ومظاهر العنف ضد المرأة وكذلك مخاطر الزواج المبكر القانونية والاجتماعية والصحية وآثار التفكك الأسرى على الفرد والمجتمع، فضلا عن توضيح أهمية دور الأم فى تربية النشء والاهتمام بتعليم الفتيات كما تم التطرق لمبادرات رئيس الجمهورية وخاصة مبادرة تنمية الأسرة المصرية واستعراض الجهود التى يبذلها المجلس فى جميع المجالات للنهوض بالمجتمع المصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخاطر زواج الفتيات المبكر والعنف ضد المرأة فى ندوة توعوية بالشرقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.