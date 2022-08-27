محافظ أسيوط: نعمل على تحسين الخدمات المقدمة وفقا للتنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة لإعادة الوجه الحضارى للمحافظة فى ظل اهتمام الدولة بهذا الملف الهام ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم السبت - أن أعمال الرصف وتطوير شوارع وميادين حى غرب مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات، فضلا عن التأكيد على تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة لتسهيل حركة مرور المواطنين ومنع الاختناقات وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل التى يتم تنفيذها على مستوى المراكز والمدن والأحياء.

ووجه محافظ أسيوط رئيس حى غرب محمد بشير بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والرصف، ومراعاة الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة فى تنفيذ الأعمال، وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفى عليها شكلا جماليا وحضاريا والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه جارى استمرار الأعمال بتركيب بلاط الإنترلوك للشوارع الضيقة بحى غرب كبديل للرصف خاصة فى الشوارع القديمة والحوارى والأزقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها.

من جانبه، أوضح رئيس حى غرب أسيوط، إنه جارى العمل بمنطقة الفواخير وشوارع وميادين الأربعين والمعلمين، وتركيب بلاط الإنترلوك لتطوير المنطقة، لافتا إلى إنه تم رفع كافة المخلفات والمعوقات بهذه المناطق وتمهيدها، مؤكدا استمرار تجميل هذه المناطق والشوارع الضيقة للقضاء على الشوارع الترابية وتسهيل حركة السير والمرور.

وفى سياق منفصل، أكد القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوى أنه يتابع جاهزية جامعة أسيوط الأهلية وكافة الإجراءات اللازم اتخاذها استعدادا لاستقبال الطلاب ولبدء العام الجامعى 2022 -2023 وفق الموعد المقرر له أول أكتوبر المقبل، وذلك مع توفير كافة الإمكانيات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية بجامعة أسيوط الأهلية.

جاء ذلك فى تصريح لرئيس جامعة أسيوط خلال زيارته اليوم السبت للجامعة الأهلية بمدينة أسيوط الجديدة.

ووجه "المنشاوى" باستمرار أعمال التسجيل الإلكترونى لرغبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة الأهلية والتى بدأت الثلاثاء الماضى وتمتد حتى مساء الإثنين المقبل، وذلك على الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على الرابط www.tansik.egypt.gov.eg.

وأوضح أن التجهيزات جارية لبدء الدراسة بسبعة كليات وهى: "الطب والجراحة العامة - الهندسة والعلوم التطبيقية - الصيدلة والبحوث الدوائية - الحاسبات والذكاء الاصطناعى - العلوم الإدارية والمالية - الألسن واللغات التطبيقية"، وتضم الكليات نحو 12 برنامجا دراسيا فى عدد من المجالات العلمية والنظرية.