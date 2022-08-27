طقس 6 أيام.. تفاصيل الموجة الحارة على القاهرة والمحافظات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة فى الفترة من غد الأحد حتى الجمعة 2 سبتمبر 2022، وأوضحت أن الطقس يكون شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء.





وأوضحت الأرصاد فى بيانها، اليوم السبت، باستمرار ارتفاع الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من "2:3" درجة مئوية التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وذكرت الأرصاد أن الرياح تنشط على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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