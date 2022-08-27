وزير التعليم: الإقبال على مدارس التكنولوجيا التطبيقية يفوق الثانوى العام

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن إقبال طلاب الشهادة الإعدادية على مدارس التكنولوجيا التطبيقية يفوق مدارس الثانوى العام، مؤكدا أن التعليم الفنى فى أى دولة هو قاطرة التقدم.





وأضاف الوزير، خلال اجتماعه بمحررى التعليم، اليوم السبت، وأن الوزارة بدأت تطبيق منظومة الجدارات بالكثير من المدارس الفنية مع إشراك رجال الصناعة فى عملية تقييم الطلاب، بما يضمن تأهلهم لسوق العمل، والوزارة مستمرة فى تعميم التجربة على جميع المدارس.

وأوضح أن تطوير التعليم الفنى يقوم به قيادات الوزارة، مشيرا إلى أنه لا داعى للاستعانة ببديل من الخارج، طالما أن العنصر الذى سيقوم بالمهمة موجود داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، مؤكدا أنه لا نية لإقصاء أى شخص.

ولفت الوزير إلى أن الإصلاح الإدارى جانب مهم للغاية وسيتم العمل عليه مع وضع آليات وضوابط ووصف وظيفى للقيادات.

ونوه الوزير إلى توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام ورعاية الموهوبين، مشيرا إلى أن الاستثمار فى هؤلاء الموهوبين إضافة كبيرة للدولة، وأن الوزارة لديها 25 مليون طالب سيتم اكتشاف المبدعين منهم فى مختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات والوزارات الاخرى مثل: الشباب والرياضة: "لو عملنا يوم رياضى فى كل مدرسة هنقدر نحدد الموهوبين رياضيا"، كما سيتم إشراك المجتمع المدنى فى هذه المهمة.

وتطرق الوزير إلى قضية محو الأمية، مؤكدا على علاقتها الوطيدة بزيادة نسبة الإنجاب، مشيرا إلى أن قضية الإنجاب تحتاج إلى وعى كبير.