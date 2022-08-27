حجازى: مناهج نظام التعليم الجديد 2.0 مستمرة بأهدافها

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المناهج المطبقة بنظام التعليم الجديد 2.0 الذى أطلقته الوزارة عام 2018/ 2019، مستمرة بأهدافها المرتبطة ببناء شخصية الطفل وتنمية مهاراته، بما يتفق مع متطلبات القرن الـ21.





وأوضح الوزير أنه لا يمكن أن يصعد طفل للصف الرابع الابتدائى وهو لا يجيد القراءة والكتابة، مؤكدا أن حصول أى طالب على مؤهل دون إتقان المهارات المتطلبة له لن يوفر له فرصة عمل.

وأضاف أن قراره بتخفيف بعض مناهج الصف الرابع الابتدائى من خلال تحديد بعض الدروس للاطلاع فقط، لا يعنى أنه يتراجع عن التطوير، بل لمواكبة الخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، الذى ينطلق فى الأول من أكتوبر.

ولفت الوزير إلى أن مقررات الصف الخامس الابتدائى، الذى ينتقل إليه نظام التعليم الجديد بالعام الدراسى 2022/ 2023، أوشكت على الانتهاء.