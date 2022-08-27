حجازى: مناهج نظام التعليم الجديد 2.0 مستمرة بأهدافها

وأوضح الوزير أنه لا يمكن أن يصعد طفل للصف الرابع الابتدائى وهو لا يجيد القراءة والكتابة، مؤكدا أن حصول أى طالب على مؤهل دون إتقان المهارات المتطلبة له لن يوفر له فرصة عمل.
وأضاف أن قراره بتخفيف بعض مناهج الصف الرابع الابتدائى من خلال تحديد بعض الدروس للاطلاع فقط، لا يعنى أنه يتراجع عن التطوير، بل لمواكبة الخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2022/ 2023، الذى ينطلق فى الأول من أكتوبر.
ولفت الوزير إلى أن مقررات الصف الخامس الابتدائى، الذى ينتقل إليه نظام التعليم الجديد بالعام الدراسى 2022/ 2023، أوشكت على الانتهاء.
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