انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح: اركب مواصلة واحدة بـ50 جنيه بس والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح، التي نالت استحسان الكثير من المواطنين في شتي أنحاء جمهورية مصر العربية.
وجاءت أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح في متناول الكثير من فئات الشعب المصري، حيث أنها تبدأ من 50 جنيها حتي 122 جنيهاً فقط.
أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح:
1- من مرسى مطروح إلى القاهرة في فئة درجة أولي مكيف 122 جنيه.
2- من مرسى مطروح إلى القاهرة درجة ثانية مكيف 70 جينه.
3- من مرسى مطروح إلى القاهرة القطارات المميزة 50 جينه.
4- من طنطا إلى مرسى مطروح درجة ثانية مكيف 75 جنيه
5- من طنطا إلى مرسى مطروح درجة أولى مكيف 122 جنيه.
مواعيد قطارات سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح:
1- من القاهرة الساعة 5:45 صباحاً ويصل مرسى مطروح الساعة 1:30 ظهراً
2- من القاهرة الساعة 11:30 مساءً ويصل مرسى مطروح الساعة 6:32 صباحاً.
3- من مرسى مطروح الساعة 3:15 عصراً يصل القاهرة الساعة 1:00 صباحاً.
4- من مرسي مطروح الساعة 10:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 5:40 صباحاً.