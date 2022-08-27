انت الان تتابع خبر أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح: اركب مواصلة واحدة بـ50 جنيه بس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح، التي نالت استحسان الكثير من المواطنين في شتي أنحاء جمهورية مصر العربية.

وجاءت أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح في متناول الكثير من فئات الشعب المصري، حيث أنها تبدأ من 50 جنيها حتي 122 جنيهاً فقط.

أسعار تذاكر سكك حديد مصر من وإلى مرسي مطروح: