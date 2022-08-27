انت الان تتابع خبر عاجل.. موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس بالجيزة.. التخفيضات هتكون من أول 30% والان مع التفاصيل

موعد انطلاق معرض أهلاً مدارس بالجيزة لعرض أدوات المدرسة

رياض - احمد صلاح - قام مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة برئاسة محمد إمبابي، بالموافقة على إقامة معرض أهلاً مدارس، وهذا بالتعاون والاشتراك مع محافظة الجيزة، وهو من أهم المعارض التي تقوم بعرض وتقديم الكثير من المنتجات المدرسية.

وأعلن إمبابي من الغرف التجارية سوف يتم تحضير وتجهيز معرض أهلاً مدارس بالاشتراك مع محافظ الجيزة، ويقام في شارع فيصل على مساحة 2000 متر، وتصل التخفيضات فيه لأكثر من 30% بالمقارنة بأسعار السوق، وهذا تسهيلاً على كل المواطنين، والسعي وراء توفير كل احتياجات المواطنين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وخدمة رائعة للمترددين على المعارض.

ما يقدمه معرض أهلاً مدارس بالجيزة

ويوفر معرض أهلاً مدارس كل المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي وشنط والأحذية للطلاب بمراحل التعليم المتنوعة بأسعار مخفضة، وسوف يبدأ من أول شهر سبتمبر 2022، ويقدم لجميع الأسر الكثير من الأدوات المدرسية والجامعية التي يقبل عليها كل المواطنين لتخفيف عنهم جميع الأعباء الحياتية.