تقليل نسب القبول في المعاهد الصحية للقوات المسلحة.. وصلت لـ 55%

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تقليل نسب القبول في المعاهد الصحية للقوات المسلحة

رياض - احمد صلاح - تعمل القوات المسلحة بشكل مستمر على توسيع قاعدة الاختيار الخاصة بالطلاب المتطوعين ليلتحقوا بالمعاهد الصحية بالقوات المسلحة، وهذا يأتي في ظل النتائج والنسب المئوية الخاصة بمجموع طلاب الثانوية العامة 2022.

وتقرر المعاهد الصحية للقوات المسلحة أن تخفض نسب القبول للطلبة المتطوعين للمعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور وإناث من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية علمي علوم، وهي تكون 55% بدلاً من 60% من المجموع الكلي، وذلك مع تفضيل الطلاب الحاصلين على أعلي الدرجات في اللغة الإنجليزية وبعدها الاكتفاء بالعدد المطلوب.

آخر موعد لسحب الملفات من المعهد الصحي للقوات المسلحة

وأعلنت أن آخر موعد لسحب الملفات يكون يوم 14 سبتمبر 2022 من داخل المعهد الصحي للقوات المسلحة الذكور في حوش عيسى، والإناث في أحمد جلال، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكري بالمعادي، والمستشفى العسكري بالزقازيق، والمستشفى العسكري بدمياط، والمستشفى العسكري بسوهاج، والمستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر.