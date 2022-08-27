مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 04:25 مساءً - فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021 ، تنشئ القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوى (Bio Bank) أوتوماتيكياً بالكامل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة

وذلك بالتعاون مع شركتى ( أسكيون Askion الألمانية ، ميرا لاب Miralab المصرية ) .

وتتمثل أهمية وحدة البنك الحيوى فى قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة فى البحث العلمى لسنوات طويلة ، مما يسهم فى تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها .

يأتى هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر وفى ظل الجمهورية الجديدة .