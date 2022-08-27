أخبار مصرية

مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوى فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 27 أغسطس 2022 04:25 مساءً - فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعى للمصريين والذى تم الإعلان عنه فى مارس 2021 ، تنشئ القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوى (Bio Bank) أوتوماتيكياً بالكامل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة

وذلك بالتعاون مع شركتى ( أسكيون Askion الألمانية ، ميرا لاب Miralab المصرية ) .

وتتمثل أهمية وحدة البنك الحيوى فى قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة فى البحث العلمى لسنوات طويلة ، مما يسهم فى تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها .

يأتى هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الإرتقاء بمنظومة البحث العلمى فى مصر وفى ظل الجمهورية الجديدة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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